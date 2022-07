सपनों का आशियाना बनाना हुआ मंहगा, मौरंग, सरिया और सीमेंट के बढ़े दाम, जानिए नए रेट

Building Material Price increased: बारिश के मौसम के साथ साथ जीसटी की दरों में बदलाव के बाद बिल्डिंग मटेरियल के दामों में इजाफा हुआ है।

आम आदमी के लिए आशियाना बनाना भी एक सपना हो गया है। ईंट, बालू, सरिया, सीमेंट की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। महंगाई का असर साफ तौर पर निर्माण पर देखा जा रहा है। महंगाई को देखते हुए लोग अब बजट के मुताबिक ही काम करा रहे हैं। दरअसल, सरकार ने ईंट-भट्ठा उद्योग पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की दर छह प्रतिशत तक बढ़ा दी है। इस कारण ईंट खरीदने वाले लोगों को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है।

