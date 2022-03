बीजेपी की जीत के बाद से यूपी में बुलडोजर टैटू का चलन जोरों पर

उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर की लोकप्रियता के बाद अब यह सबसे चर्चित चीज बन गई है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपराधी और माफिया की संपत्तियों को नष्ट करने के लिए मशीन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के बाद उन्हें 'बुलडोजर बाबा' के रूप में नामित किया है

यूपी सीएम योगी का बुलडोजर अब फैशन की दुनिया में भी छाप छोड़ने लगा है। दरअसल, हाल में आये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों में बीजेपी की जीत ने जहाँ कई सियासी कीर्तिमान रच दिया है। वहीं अब ये जीत फैशन में दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर की लोकप्रियता के बाद अब यह सबसे चर्चित चीज बन गई है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपराधी और माफिया की संपत्तियों को नष्ट करने के लिए मशीन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के बाद उन्हें 'बुलडोजर बाबा' के रूप में नामित किया है, वहीं युवा अपने हाथों पर टैटू बनवाकर इसकी स्मृति को अमर करने की कोशिश कर रहे हैं।

Bulldozer tattoo trend in full swing in UP after BJP's victory