बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की शुरुआत आज: धार्मिक टूरिज़्म, बिजनेस से खुद को जोड़कर यूपी दिखाएगा दम

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का आज से लोकार्पण हो रहा है। जिसमें खुद पीएम मोदी इसकी शुरुआत करते हुए हरी झंडी दिखाएंगे। इस एक्सप्रेस वे पर आज से यातायात शुरू हो जाएगा। जिससे क्षेत्रीय लोगों को अब किसी भी मौसम में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए इंतज़ार नहीं करना होगा। साथ ही हर बड़े जिले से यहाँ से क्षेत्रीय लोगों का सीधा जुड़ाव होगा, जिससे उनके रोजगार और नौकरी करने वाले युवाओं को फायदा होगा।

Published: July 16, 2022 09:26:05 am

Bundelkhand Express Way इस एक्सप्रेस वे से 8 जिलों को सीधा जुड़ाव दिल्ली, लखनऊ, इंदौर, भोपाल, आगरा एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे जैसे बड़े शहरों से होगा। वहीं दुनिया को 'भगवान श्रीराम वन गमन मार्ग' से जोड़ का काम भी ये एक्सप्रेस वे करेगा, क्योंकि चित्रकूट से इस एक्सप्रेस वे की शुरुआत होगी। जिससे टूरिस्टों को भी बुन्देली सभ्यता और भगवान श्रीराम राम और अन्य धार्मिक स्थलों की सैर भी इसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से आसान होगी। चित्रकूट से जालौन होते हुए इटावा तक जाने वाले एक्सप्रेस वे के निर्माण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में ही कर दी थी। जिसमें 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी थी। इस पर 250 से ज्यादा छोटे पुल बनाए गए हैं, जबकि 15 से ज्यादा फ्लाइओवर, छह टोल प्लाजा और 12 से ज्यादा बड़े पुल और चार रेल पुल बनाए गए हैं। अब इसका उदघाटन करने भी खुद पीएम मोदी ही आज 16 जुलाई 2022 को कर रहे हैं।

PM Modi and Yogi File Photo of Express Way