सीएए बवाल : रामपुर और कानपुर में फिर भड़की हिंसा, यूपी में अब तक 15 की मौत

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू है। करीब दो दर्जन जिलों में इंटरनेट सेवायें बंद हैं। चप्पे-चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा है। बावजूद, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में शुरू हुआ सिलसिलेवार उग्र प्रदर्शन अभी भी जारी है। शनिवार को लखनऊ समेत भले ही तमाम जिलों में शांति-व्यवस्था कायम रही, लेकिन रामपुर में जमकर बवाल हुआ। शहर के हाथीखाना चौराहे के पास बिना अनुमति मुस्लिम संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। यहां ईदगाह के पास इकट्ठा होकर हजारों लोगों ने सरकार व कानून विरोधी नारे लगाए। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो भीड़ उग्र हो गई। भीड़ ने जीप, बाइक समेत कई वाहनों में आगजनी की। हिंसक प्रदर्शन में एक युवक की मौत हुई है। वहीं, कानपुर में भी दूसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन हुआ। शहर के यतीमखाने इलाके में उपद्रवियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी और पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अमरोहा में भी प्रदर्शनकारियों ने दो बाइकों में आग लगा दी। पुलिस ने लाठी फटकारी तो भाग खड़े हुए। यूपी के अलग-अलग शहरों में भड़की हिंसा में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और बीते 48 घंटे में हुई हिंसा की रिपोर्ट उन्हें सौंपी। साथ ही लोगों से शांति-व्यवस्था कायम रखने की अपील की।

हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 10 हजार लोगों पर एफआइआर दर्ज की गई है, वहीं करीब 5000 लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं। अकेले राजधानी लखनऊ में करीब 200 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 300 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में बाहरी लोगों के हिंसा में शामिल होने की बात सामने आ रही है। डीजीपी ओपी सिंह ने भी हिंसा में बाहरी तत्वों के शामिल होने की आशंका जताई है। कहा कि जांच की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।शनिवार देर शाम आईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीन कुमार ने बताया कि 10 दिसंबर से आज तक 705 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पूछताछ के बाद 4500 को रिहा कर दिया गया है। हिंसा में 15 लोगों की मौत हुई है। इसमें 263 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें 57 को गोली लगी है।

#CAAProtest के दौरान हुई हिंसा में शामिल 705 लोगो को गिरफ्तार व 4500 लोगों को निजी मुचलके पर पाबन्द किया गया हैl अभी तक कुल 263 पुलिसकर्मी घायल हुये है जिनमे से 57 पुलिसकर्मी को बुलेट इंजरी आयी हैl हिंसाग्रस्त क्षेत्रों से 405 खोखा कारतूस बरामद हुए है:

IG L&O #UPPolice pic.twitter.com/rsk7L045xf — UP POLICE (@Uppolice) December 21, 2019

हिंसा में बाहरी तत्वों के शामिल होने की आशंका- डीजीपी

डीजीपी ओपी सिंह ने यूपी में नौ लोगों के मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ने लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन फायरिंग नहीं की है। जिन लोगों की मौत हुई वो क्रॉस फायरिंग में मारे गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंसा में बाहरी तत्वों के शामिल होने की आशंका है। जांच की जा रही है। किसी को दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन निर्दोष को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हिंसा मामले में राजनैतिक दलों और एनजीओ का हस्तक्षेप मिला तो कार्रवाई होगी। इंटरनेट बंद करने किए जाने के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि जहां स्थानीय प्रशासन ने उचित समझा, उन जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद की है।

#WATCH Kanpur: Protesters pelt stone at police, and police fire tear gas shells during protest against #CitizenshipAmendmentAct in Yateem Khana Police Station area. (deferred visuals) pic.twitter.com/ANPJ3Juu12 — ANI UP (@ANINewsUP) December 21, 2019

चिन्हित किये जा रहे उपद्रवी

उधर, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक, चिन्हित किये गये उपद्रवियों को वसूली नोटिस भेज कर जुर्माना लगाया जा रहा है। जुर्माना नहीं देने पर संपत्ति कुर्क करने की बात कही जा रही है। इसके लिए शनिवार से सर्वे कार्य शुरू हो गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का सर्वे कार्य शुरू हो गया है। नुकसान के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। एडीएम स्तर के अधिकारियों को इस नुकसान के आंकलन की जिम्मेदारी दी गई है। गुरुवार (19 दिसम्बर) को 'का' के विरोध में हुई हिंसा में भारी मात्रा में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। सिर्फ लखनऊ के खदरा इलाके 27 लाख रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को उपद्रवियों ने स्वाहा कर दी। इससे खफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़े लहजे अफसरों को आदेश दिए कि उपद्रवियों की पहचान कर इस नुकसान की भरपाई करें।

Rampur: Police used tear gas shells against protesters after they pelted stones during protest against #CitizenshipAmendmentAct, earlier today. pic.twitter.com/IHF1cYa3OM — ANI UP (@ANINewsUP) December 21, 2019

उपद्रवियों के स्कैच जारी

19 दिसंबर को राजधानी लखनऊ के खदरा इलाके में हिंसक प्रदर्शन करने वाले 48 उपद्रवियों का स्कैच जारी किया गया है। एसएसपी कलानिधि नैथानी के अनुसार, लखनऊ में हिंसा फैलाने वालों में से 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की तलाशी में भी पुलिस टीम जुटी है। सभी प्रदर्शनकारियों को सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरों के आधार पर ढूंढा जा रहा है। प्रशासन इन आरोरियों पर रासुका और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करेगी।

Gorakhpur police puts up posters of alleged unidentified miscreants who were involved in violence during protests against #CitizenshipAmendmentAct in the district yesterday. pic.twitter.com/nLBxXD3Vhm — ANI UP (@ANINewsUP) December 21, 2019

बहकावे में न आएं, शांति बनाए रखने में करें सहयोग- सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और प्रदेशवासियों से शांति की अपील करते हुए कहा कि लोग किसी बहकावे में न आएं और शांति बनाए रखने में सरकार का सहयोग करें। कानून को हाथ में लेकर उपद्रव व हिंसा की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती। नागरिकता कानून किसी जाति, मत, मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके बाद भी इस प्रकार का हिंसक प्रदर्शन भारत के कानून को नकारने जैसा है।

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath meets Governor Anandiben Patel at Raj Bhawan. (File pics) pic.twitter.com/E0i8jOuOym — ANI UP (@ANINewsUP) December 21, 2019

जिद छोड़ फैसला वापस ले सरकार : मायावती

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि अब तो नए सीएए व एनआरसी के विरोध में केन्द्र सरकार के एनडीए में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। बीएसपी की मांग है कि वह अपनी जिद को छोड़कर इन फैसलों को वापस ले। साथ ही, प्रदर्शनकारियों से भी अपील है कि वे अपना विरोध शान्तिपूर्ण ढंग से ही प्रकट करें।

अब तो नए सीएए व एनआरसी के विरोध में केन्द्र सरकार के एनडीए में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। अतः बीएसपी की मांग है कि वे अपनी ज़िद को छोड़कर इन फैसलों को वापस ले। साथ ही, प्रदर्शनकारियों से भी अपील है कि वे अपना विरोध शान्तिपूर्ण ढंग से ही प्रकट करें। — Mayawati (@Mayawati) December 21, 2019

एनआरसी व सीएए के संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ : प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून भारत के संविधान की मूल आत्मा और देश की जनता के खिलाफ है। किसी भी कीमत पर बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान पर हमला नहीं होने दिया जाएगा। जनता इस हमले के खिलाफ सड़क पर उतरकर संविधान के लिए लड़ रही है, लेकिन सरकार बर्बर और हिंसा पर उतारू है। छात्रों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों की गिरफ्तारी निंदनीय है।