कोर्ट जाएंगी गिरफ्तार एक्टिविस्ट की पत्नी, कहा- निर्दोष हैं दीपक कबीर

लखनऊ. 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने एक एक्टिविस्ट दीपक मिश्रा (दीपक कबीर) को गिरफ्तार किया है। एक्टिविस्ट की पत्नी वीना राणा ने दीपक कबीर पर लगे सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ वह कोर्ट जाएंगी। उन्होंने कहा कि लखनऊ हिंसा मामले में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे जो हिंसा भड़काने में शामिल थे। दीपक कबीर निर्दोष हैं।

20 दिसंबर को दीपक की पत्नी ने फेसबुक पर लिखा था कि उन्हें पति की कोई खबर नहीं मिली है। फिर उन्होंने 23 दिसंबर को फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें लिखा कि 19 को प्रोटेस्ट मिसिंग का पता लगाने के लिए कबीर 20 दिसंबर की सुबह हजरतगंज थाने गया था। पुलिस ने उसे वहीं बिठा लिया और फोन भी छीन लिया। पूछताछ के नाम पर पुलिस ने बेरहमी से मारापीटा और फिर जेल भेज दिया। बताया कि 21 दिसंबर को मुझे पता चला कि उसे जेल भेज दिया गया है।

Lucknow:An activist Dipak Kabir arrested allegedly for involvement in violent protests against #CitizenshipAct on 19 Dec. Wife of activist says,“We'll go to court for justice.Only those found involved in violence should be arrested.All charges framed against my husband are false” pic.twitter.com/6eTPnM2PqH

योगेंद्र यादव ने भी ट्वीट कर दी थी जानकारी

23 दिसंबर को स्वराज इंडिया पार्टी के प्रमुख योगेंद्र यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दीपक कबीर ने 19 दिसंबर को नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन मामले में 20 दिसंबर को करीब को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस स्टेशन में वह लापता प्रदर्शनकारियों को ढूंढने गए थे। यादव ने लिखा कि हिरासत के दौरान उसे बेरहमी से पीटा गया और गंभीर आरोपों के तहत उसे जेल भेज दिया गया। ट्वीट के साथ उन्होंने दीपक कबीर की फोटो और एफआईआर की कॉपी भी शेयर की है।

Deepak Kabir joined peaceful protest on 19th at Hazratganj, Lucknow. Next day, went to Police station to look for missing protesters. He was detained (name added to the list by hand), brutally beaten up, jailed on severe criminal charges.



No media report.

He needs your support. pic.twitter.com/X79ksNr2Zn