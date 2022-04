10 अप्रैल से महिला सुरक्षा का विशेष अभियान, बीट स्तर पर तैनात होंगी कान्स्टेबल

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए तमाम नियम बनाए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी प्रदेश में कानून व्यवस्था को शीर्ष पर रखते हुए महिला सुरक्षा को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और शासन व पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ योजना तैयार की है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए तमाम नियम बनाए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी प्रदेश में कानून व्यवस्था को शीर्ष पर रखते हुए महिला सुरक्षा को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और शासन व पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 10 अप्रैल से प्रदेश भर में मिशन शक्ति के अंतर्गत कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस व प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। बीट स्तर पर महिला कान्स्टेबल को तैनात किया जाएगा। जिससे कि महिला और बच्चियों की सुरक्षा पर गहन निगरानी की जा सकेगी।

Campaign for Women Safety from 10th April Constable Post at Beat level