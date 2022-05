मथुरा में 'एंटी रोमियो स्क्वायड' का अभियान, पार्कों में स्कूल छोडकर बैठने वालों से पूछताछ

उत्तर प्रदेश में स्कूल कालेज छोडकर पार्क में मस्ती करने वाले कपल के लिए एंटी रोमियो टीम ने अब पूछताछ करनी शुरू कर दी है। जिससे भटकने वाले लोगों को सही रास्ते पर लाया जा सके।

Updated: May 02, 2022 06:04:07 pm

मथुरा में कॉलेज छोड़कर पार्क में घूम रहे कपल में इस समय हलचल मची हुई है क्यूंकी योगी बाबा का बनाया 'एंटी रोमियो दल' हर जगह मौजूद है। ऐसा ही एक दल मथुरा के पार्क में गया, पार्क में घुसते देख युवक-युवती भाग खड़े हुए। वहीं कुछ कपल से एंटी रोमियो टीम ने पूछताछ भी की। एंटी रोमियो टीम ने उन्हें सख्त हिदायत देते हुए पार्क में बिना वजह न घूमने की बात करते हुए छोड़ दिया।

UP Police in Uttar Pradesh as Antu Romeo Squad