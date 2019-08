लखनऊ. उन्नाव गैंगरेप (Unnao Gangrape) मामले में सीबीआई (CBI) ने अपनी जांच में तेजी ला दी है। शनिवार को आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम सीतापुर जिला कारागार (Sitapur Jail) पहुंची। सीबीआई की टीम दोपहर दो बजे सीतापुर पहुंची। बताया जा रहा है कि करीब एक घंटे तक सीबीआई की टीम ने जिला कारागार में उनसे पूछताछ की। गौरतलब है कि सीबीआई की टीम को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 15 दिनों का समय दिया है। जिसके बाद से ही टीम काफी सक्रिय है। सीबीआई की एक दूसरी टीम शनिवार को पीड़़िता के घायल वकील के घर भी पहुंची। जहां जांच पड़ताल भी की जा रही है।

जेल अधिकारी को किया बाहर-

सीतापुर जेल में सीबीआइ टीम के पहुंचने से वहां पर खलबली मच गई। लखनऊ से सीतापुर सीबीआई की चार लोगों की टीम पहुंची थी। सेंगर से पूछताछ से पहले जेल अधिकारी के कारागार से बाहर भेज दिया गया, जिससे की पूछताछ में खलल न पैदा हो। सूत्रों की मानें तो टीम जेल प्रशासन से भी पूछताछ कर रही हैं।

