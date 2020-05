CBSE : आज जारी होगी 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

लखनऊ. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) आज 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बची परीक्षाओं का टाइम टेबल आज शाम पांच बजे जारी करेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इस सम्बंध में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्ध करीब 2000 विद्यालय हैं, जिनमें कई हजार छात्र पढ़ते हैं। सभी को लंबे समय से डेट शीट का इंतजार था।

केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोविड- 19 संकट के चलते सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं की अनिश्चितता बनी हुई थी। आज यह अनिश्चितता को दूर करते हुए और विद्यार्थियों की उत्सुकता को देखते हुए हम कक्षा 10 और 12 वीं परीक्षा की डेट शीट शाम 5 बजे जारी कर रहे हैं। मेरे साथ ट्विटर और फेसबुक पर बने रहिये।

29 विषयों की परीक्षा कराने का फैसला

कुछ दिन पहले सीबीएसई ने घोषणा की थी कि 10वीं व 12वीं के बचे हुए पेपर्स की परीक्षा 1 से 15 जुलाई 2020 के बीच ली जाएगी। 10वीं की परीक्षा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए होगी। जबकि 12वीं की परीक्षा देशभर में आयोजित होगी। लॉकडाउन के कारण समय की कमी की भरपाई करने के लिए बोर्ड ने सिर्फ प्रमुख 29 विषयों की परीक्षा कराने का फैसला किया था।

Attention Students!

Releasing the date sheet for #CBSE Board Examinations for Class 10th and 12th today at 5.00 pm.

Stay tuned for more details...#IndiaFightsCOVID19@PMOIndia @HMOIndia @HRDMinistry @mygovindia @SanjayDhotreMP @cbseindia29 @PIB_India @MIB_India @DDNewslive