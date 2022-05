Corona संक्रमण के दौरान सभी प्रोटोकाल का पालन करते हुए बुद्ध जयंती मनाएँ

आज यहां जारी एक शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा बुद्ध का अहिंसा, करुणा और मैत्री का संदेश सम्पूर्ण मानवता के लिए अमूल्य निधि है। उन्होंने चित्त की शांति तथा हृदय में करुणा की शिक्षा दी। वर्तमान समय में महात्मा बुद्ध के बताये मार्ग पर चलकर विश्व में शांति एवं सद्भाव का वातावरण सृजित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध का संदेश मानव मात्र के लिए हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा।

Gautam Buddha is Very High in Social Organization मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महात्मा बुद्ध की शिक्षा हम सभी को जीवन में धर्म का आचरण करने, नैतिक मूल्यों और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित करती है। महात्मा बुद्ध ने विश्व कल्याण के लिए मैत्री भावना तथा बिना किसी भेदभाव के संगठित रहने पर बल दिया। साथ ही, अतीत या भविष्य का चिंतन न करके वर्तमान का सदुपयोग करने की शिक्षा दी। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सभी सावधानियां बरतते हुए बुद्ध पूर्णिमा पर धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न करने की अपील की है।

बता दें कि पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा, प्रेम व मानवता का संदेश देने वाली भगवान बुध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर शासन और प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है. उनके आगमन को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराने की तैयारी के लिए प्रशासन जुटा हुआ है. यह पहला अवसर होगा जब देश के कोई प्रधानमंत्री बुद्ध जयंती पर उनके महापरिनिर्वाण स्थली पर उनकी आराधना करेंगे. इसी दिन कुशीनगर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी भी वह जाएंगे. सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा पर कुशीनगर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर ना रहे इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को महापरिनिर्वाण स्थली पहुंचे