Rakshabandhan Rakhi 2021: रक्षाबंधन का पर्व इन 5 चीजों के बिना है अधूरा, इस तरह सजाएं अपनी राखी की थाली

Celebrate Rakshabandhan With These Things in Your Plate- भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का त्योहार माना जाता है रक्षाबंधन (Rakshabandhan)। हिंदू धर्म में इस त्योहार का बहुत महत्व माना जाता है। हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने और इससे पहले पूजा की थाली तैयार कर उसकी आरती उतारने की परंपरा है।