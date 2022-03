साइकिल पर बुलडोजर चलाकर मना रहे जश्न, भाजपा ने इस बार..

उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर इस समय बुलडोजर चल रहा है। किसी विकास के काम के लिए नहीं बल्कि भाजपा सरकार फिर से बनने की खुशी में। यूपी में सीएम योगी का ब्रांड बन चुका बुलडोजर अब खुशी मनाने का जरिया बनता जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में भाजपा के अति उत्साही कार्यकर्ताओं ने राज्य विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की सफलता का जश्न मनाने के लिए साइकिल की एक कतार को बुलडोजर से कुचल दिया। जहां साइकिल समाजवादी पार्टी (सपा) का चुनाव चिह्न् है, वहीं बुलडोजर माफिया के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभियान का पर्याय बन गया है।

File Photo of Buldozar in UP show BJP Again