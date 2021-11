केंद्र सरकार कृषि कानूनों को फिर से लागू कर सकती है: कलराज मिश्र

Farm Law: कृषि सुधार कानून वापस लिए जाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के बावजूद जहाँ किसान संगठन प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं तरह-तरह की बयानबाजी भी हो रही है। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भदोही में एक बड़ा बयान दे दिया है।

कलराज मिश्र ने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को फिर से लागू कर सकती है। उन्होंने कहा कि तीन कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा को सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम बताया है। मिश्र ने कहा कि सरकार ने किसानों को कानूनों के फायदे समझाने की कोशिश की, लेकिन वे निरस्त करने पर अड़े रहे। ये कानून किसानों के हित में बनाए गए थे।

#WATCH | Bhadohi: Rajasthan Gov Kalraj Mishra says,"Govt tried to explain to farmers the pros of #FarmLaws. But they were adamant about repeal.Govt felt that it should be taken back&formed again later if needed but right now they should repeal as farmers are demanding..." (20.11) pic.twitter.com/3wHjXYaf2q