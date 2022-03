Chaitra Navratri 2022: इन विधियों से करिए कलश स्थापना, जानिए मुहूर्त और तैयारियां

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के नवरात्रि 2 अप्रैल यानि शनिवार के शुरू हो रहे हैं। पहले दिन मैं शैलपुत्री की पूजा होगी। खबर में पढ़िए किस विधि से होगी कलश स्थापना और क्या होंगे शुभ मुहूर्त –

हिंदू पंचांग के अनुसार नए साल की शुरुआत चैत्र से होती है। इसकी शुरुआत नवरात्रि की पूजा पाठ और उल्लास के साथ होती है। बता दें कि हिंदू धर्म में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। जिसमें दो गुप्त नवरात्रि होती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि अधिकतर लोग मनाते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहे और 11 अप्रैल 2022 तक चलेंगे।

