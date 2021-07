घर या कॉलोनी के सामने गाड़ी खड़ी करने पर कटेगा चालान, एक कॉल पर होगी कार्रवाई

Challan will be deducted for parking a car in front of someone's house- राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस ने शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए नया रूल निकाला है। अब किसी भी घर के सामने गाड़ी पार्क करने पर चालान कटेगा। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए नंबर जारी किया है। दरअसल, ट्रैफिक पुलिस को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि उनके घर के सामने लोग गाड़ी पार्क करते हैं।