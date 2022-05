आखिर क्यों हजार टिमटिमाते तारों से बेहतर है एक दाग लगा चांद, ये चाणक्य नीति आपके जीवन पर डालेगी असर

Chanakya Niti: चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में संतान के विद्वान होने की व्याख्या की।

चाणक्य द्वारा बताई गई चाणक्य नीतियों के माध्‍यम से जीवन की कुछ समस्‍याओं का समाधन मिल सकता है। चाणक्य की नीतियों पर चलकर सही व्यक्ति और उसके काम ईमान की पहचान भी की जा सकती है। आचार्य चाणक्य के उपदेशों की महत्ता बहुत पहले से है, चाणक्य ने अपने किताब चाणक्य नीति में जीवन के बारे में कई ज्ञान की बातें कहीं हैं। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र और जीवन से जुड़े बहुत सारे पहलुओं पर स्पष्टता से बात करते हुए अपने उपदेश दिए हैं। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र के एक श्लोक में संतान के संबंध में भी कुछ बातें कही हैं।

Chanakya Niti on Son and Daughter in Intelligence