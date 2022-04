दबंगों ने सोते हुए परिवार को जिंदा जलाने का किया प्रयास, पुलिस ने भी गाली देकर भगाया

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक गांव में दबंगों ने जरूरतमंद परिवार को जलाने का प्रयास किया। जमीन कब्जाने के लिए मारपीट किया। पुलिस ने शिकायत पर नहीं की सुनवाई।

दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह अपनी दबंगई के चलते जब चाहे और जिसे चाहे अपना निशाना बना सकते हैं। मथुरा जिले के थाना रिफाइनरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में दबंगों की दबंगई की अति देखने को मिली। दबंगों ने पहले एक गरीब परिवार के साथ मारपीट की। इसके बाद उनकी झोपड़ी में आग लगाकर उन्हें जिंदा जलाने का प्रयास किया। पीड़ित परिवार किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने भी गाली-गलौज कर भगा दिया।

Chaotic elements try to Killed poor Family in Mathura