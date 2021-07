तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले के मामले में रीता बहुगुणा जोशी समेत 9 पर आरोप तय, 20 अगस्त से गवाही शुरू

Charges levied against Rita Bahuguna Joshi and 9 others in MPMLA court- एमपीएमएलए कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) समेत 9 पर छह साल पुराने मामले में आरोप तय किए हैं। इस नामजद लोगों की लिस्ट में राज बब्बर (Raj Babbar) भी शामिल हैं।