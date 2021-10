मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किलें, लखनऊ पुलिस ने धोखाधड़ी के इस मामले में दाखिल की चार्जशीट

Chatgesheet Filed Against Mukhtar Ansari and His Sons in Lucknow- बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट ने इस चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले की कार्यवाही शुरु कर दी है।