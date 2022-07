सबसे सस्ता: डाकघर में 299 रु जमा करने पर मिलेगा 10 लाख रु.. कैसे करें आवेदन पढिए

Cheapest Policy of India Post Payment Bank 1 साल खत्म होने के बाद अगले साल यह बीमा रिन्यू करवाना होगा इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या किसी डाकघर से लाभ लिया जा सकता है। 18 से 65 वर्ष आयु के लोगों को यह सामूहिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा मिलेगी जिससे इसके तहत दोनों प्रकार की बीमा कवर में दुर्घटना से मृत्यु अस्थाई या आंशिक पूर्ण अपंगता विच्छेद या पैरालाइज होने पर लाख रुपए का लाभ मिलेगा। इस बीमा में दुर्घटना से हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान इलाज हेतु ₹60000 तक का खर्च और ओपीडी में ₹30000 तक का क्लेम मिलेगा।

399 Scheme of India Post Payment Bank अगर रु 399 के प्रीमियम बीमा में उपरोक्त सभी लाभों के अलावा दो बच्चों की पढ़ाई के लिए एक लाख तक का खर्च 10 दिन अस्पताल में रोजाना 1000 खर्च किसी अन्य शहर में रह रहे परिवार हेतु पासपोर्ट का ₹25000 तक का खर्च और मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 5000 तक मिलेगा।

How To Get Cheapest Policy पंजीकरण के लिए लोग अपने नजदीकी डाकघर में संपर्क कर सकते हैं इसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करने हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा मिशन सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा। इस दौरान दर्जनों लोगों ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के टाटा एआईजी की 299 की पॉलिसी अपनाया। किसी ही प्रकार की जानकारी के लिए पोस्ट ऑफिस से जुड़े 7275997938, 9170000560 पर कॉल करके जानकारी ली जा सकती है।