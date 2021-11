यूपी के ल‍िए कई राज्‍यों से चलाई जा रही छठ पूजा स्‍पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल

Chhath Puja Special Trains Being Run From Many States For UP- छठ पूजा (Chhath Puja) पर लोगों को घर आने जाने में किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। नॉर्दन रेलवे ने कई पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है।