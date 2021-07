18 साल पहले हर पांचवी युवती की हो जाती है शादी, 15-19 साल में मां बनने वाली 54 फीसदी लड़कियां एनीमिया से ग्रसित

Child Marrige cases in UP every fifth girl gets married at young age- बाल विवाह (Chhild Marriage) प्रजनन क्षमता को बढ़ाकर जनसंख्या वृद्धि में योगदान देता है और ऐसी स्थिति में अगर शिक्षा गुणवत्ता परक न हो, रोजगार के अवसर सीमित हों, स्वास्थ्य व आर्थिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध न हों तो अत्यधिक आबादी एक अभिशाप का रूप धारण कर सकती है।