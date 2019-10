चिन्मयानंद के वकील ने की लॉ छात्रा पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की मांग, एसआईटी ने सीलबंद लिफाफे में पेश की प्रोग्रेस रिपोर्ट

लखनऊ. यौन शोषण के आरोप में फंसे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद (Chinmayanand) के केस में आरोपों की जांच कर रही एसआईटी (SIT) ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) में प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोर्ट को जानकारी दी गई कि, विडियो क्लिप की रिपोर्ट फॉरेंसिंक लैब से अभी तक नहीं आई है और इसमें चार हफ्तों का वक्त लग सकता है। साथ ही रंगदारी मांगने के मामले में दो और नाम सामने आए हैं, जिनके संबंध में सबूत जुटाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, कोर्ट ने पीड़िता की जमानत अर्जी खारिज की। मामले की अगली सुनवाई अब छह नवंबर को होगी।

Case of law student who accused Chinmayanand of raping her, allegedly extorting money from him: Allahabad High Court denies bail to the law student. Next date of hearing is 6th November.

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ वने शासकीय अधिवक्ता एसके पाल व अपर शासकीय अधिवक्ता एके संड को सुनकर दिया। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता रवि किरण जैन ने कोर्ट का ध्यान पीड़िता द्वारा स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ नई दिल्ली के लोधी थाने में की गई शिकायत पर खींचा। उसकी अलग से जांच कराने की मांग की गी। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस अर्जी पर जवाब मांगा है।

वहीं, दूसरी ओर चिन्मयानंद की वकील पूजा सिंह ने कोर्ट से मांग की है कि वह पुलिस को छात्रा, उसके पिता व चार अन्य साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने का आदेश दें। पूजा सिंह का आरोप है कि छात्रा और उसके तीन साथियों ने मिलकर चिन्यानंद से वसूली करने के लिए उनपर झूठा आरोप लगाया। उन्होंने इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की।

Chinmayanand's lawyer Pooja Singh on Shahjahanpur law student case: An application has been filed in the Court of Judicial Magistrate stating that the Gangster Act should also be invoked against the four accused persons,including the woman's father, in extortion case. pic.twitter.com/b0xpliHuMi