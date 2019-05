सीएम योगी ने कहा, मायावती बड़ी चेयर और अखिलेश उनके सामने छोटी चेयर पर बैठते हैं, यह है उनकी हैसियत

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान महागठबंधन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा-बसपा 37-38 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पीएम बनने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। इतनी कम सीटों की संख्या के साथ वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश की पोजिशन बसपा सुप्रीमो मायावती से नीचे है। योगी ने कहा कि जब मायावती-अखिलेश साथ होते हैं, तो अखिलेश छोटी चेयर पर बैठते हैं, जबकि मायावती बड़ी कुर्सी पर बैंठती हैं। इसी तरह जब अखिलेश अपनी बुआ मायावती से मिलने जाते हैं, तो बाकियों की तरह उन्हें भी अपने जूते बाहर उतारने पड़ते हैं। ये ही उनकी जगह है।

UP CM on Akhilesh Yadav: When he sits with Mayawati on the dais, he is seated on a small chair while Mayawati herself sits on a bigger one. When he goes to meet her, he is asked to keep his footwear out of the room. This is his position. pic.twitter.com/jxsZItxgrd — ANI UP (@ANINewsUP) May 3, 2019

कांग्रेस पर भी साधा निशाना

सीएम योगी ने दावा किया कि कांग्रेस अमेठी में हार रही है। खुद कांग्रेस पार्टी के ही लोगों का मानना है कि अमेठी में उनकी हार पक्की है। अमेठी और रायबरेली के लोगों को भाजपा से उम्मीदें है। हार के बावजूद 5 सालों तक जिस तरह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में सक्रिय रहीं उते सक्रिय कभी राहुल गांधी 15 सालों में नहीं रहे। इसका एक कारण यह भी है कि राहुल ने अमेठी में उतना काम नहीं किया जितना स्मृति ईरानी ने किया है। अमेठी बदलाव चाहती है और स्मृति ईरानी राहुल के विकल्प में बदलाव का बेहतर ऑप्शन हैं।

UP CM Yogi Adityanath to ANI: Rahul Gandhi has not worked there as much as the number of development projects brought in by Smriti ji in Amethi. The people there want a change, and Smriti Irani ji is there as an option for that change. https://t.co/5Y422xikmJ — ANI UP (@ANINewsUP) May 3, 2019

कांग्रेस और सपा एक हैं

सपा-बसपा ने गठबंधन से कांग्रेस को दूर रखा। लेकिन योगी का कहना है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए अलग-अलग हैं। असल में ये भाजपा से चुनाव नहीं लड़ सकते इसलिए एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन दुनिया के सामने अलग-अलग होने का नाटक कर रहे।

UP CM Yogi Adityanath to ANI on Priyanka Gandhi Vadra sharing stage with SP y'day: Ye dikhane ke liye alag alag hain, waise ek hain. They are contesting elections together. They couldn't fight BJP on their own so they are contesting together. pic.twitter.com/lvwKZMvAyG — ANI UP (@ANINewsUP) May 3, 2019

ईसी के नोटिस का भी दिया जवाब

चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री योगी को 'बाबर की औलाद' कमेंट को आचार संहिता का उल्लंघन मानकर नोटिस जारी किया। इसके जवाब में योगी ने कहा कि मंच पर कोई बजन गाने नहीं जाता बल्कि अपने विरोधियों को घेरने के लिए जाता है।