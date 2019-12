प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद, सीएम योगी ने कहा बनाए रखें शांति और सौहार्द

लखनऊ. देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment ACt) के विरोध की आग अब उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गई है। नागरिकता संशोधन बिल के बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सहारनपुर, बरेली, अलीगढ़, बुलंदशहर, कासगंज समेत आधा दर्जन जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। वहीं, सहारनपुर, अलीगढ़ और मेरठ में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। प्रदेश में बिगड़ते माहौल को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सीएम ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाई जाने वाली अफवाहों के बारे में ध्यान न देकर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखें।

अमन चैन के माहौल को प्रभावित करने की अनुमति नहीं

सीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि प्रदेश सरकार हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए ये भी जरूरी है कि सभी नागरिकों द्वारा कानून का पालन किया जाए। राज्य में कायम अमन चैन के माहौल को प्रभावित करने की अनुमति किसी को नहीं है।

बता दें कि रविवार को दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया और यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए। जामिया और एमयू के बाद लखनऊ के नदवा कॉलेज में भी प्रदर्शन हुए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई।

दरअसल, रविवार शाम को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र संशोधित नागरिकता कानून का विरोध करते हुए कैंपस के गेट पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान प्रदशर्नकारी छात्रों और पुलिस की झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस को छात्रों पर लाठी चार्ज, आंसू गैस और वॉटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पांच दिन के लिए यूनिवर्सिटी को बंद करने का आदेश दिया।

नदवा में हालात सामान्य

Superintendent of Police Lucknow, Kalanidhi Naithani: There was stone pelting for about 30 seconds when around 150 people had come out to protest and raise slogans. Situation is normal now. Students are going back to their classrooms. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/FiFe1b6Ee9