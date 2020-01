मंडी परिषद की बैठक में सीएम योगी ने बढ़ाया काऊ सेस, दाल-सब्जियों की कीमतों पर दिया बड़ा बयान

लखनऊ. गुरुवार को लोकभवन में मंडी परिषद के बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों की आय बढ़ी है, लिहाजा गो आश्रयों को दी जाने वाले दो फीसदी सेस को बढ़ाकर तीन फीसदी कर दें। यह सुनिश्चित कराएं कि यह पैसा उन्हीं संस्थाओं को मिलें जो सेवा भाव से गोआश्रय चलाते हैं। इसका कुछ हिस्सा पशुपालन विभाग को भी दें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंडी परिषद की बैठक के दौरान अफसरों को दाल, सब्जियों और तेल के दामों पर भी नजर रखने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खाड़ी देशों में जारी तनाव और बढ़ सकता है। इसकी आड़ में कुछ लोग जरूरी चीजों की कालाबाजारी, भंडारण और तस्करी में लिप्त हो सकते हैं। ऐसे लोग इन चीजों की कृत्रिम कमी बताकर इनके दाम बढ़ा सकते हैं। इन पर पैनी नजर रखें और जरूरी हो तो कड़ी कार्रवाई करें। खासकर दाल, तेल और सब्जियों की कीमतों पर विशेष नजर रखें।

सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में बनाएं जैविक लैब

बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि जैविक उत्पादों के लिए लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर के साथ ही बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक-एक प्रयोगशाला दें। बेहतर तो यह होगा कि हर जिले में उपलब्ध कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में भी इस तरह की एक लैब स्थापित की जाए। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में जो 500 हाट बनने हैं, वह संबंधित ग्राम पंचायतों की सहमति से बनें। उनके रखरखाव के लिए पंचायतों को जवाबदेह बनाएं। इसके लिए पंचायतें एक न्यूनतम शुल्क भी लें।

बैठक में कई प्रस्तावों पर अनुमोदन

मंडी परिषद ने मुख्यमंत्री योगी ने यह भी निर्देश दिया कि बुंदेलखंड पैकेज के तहत जो मंडियां बनी हैं और अब तक शिफ्ट नहीं हुई हैं, वहां सुविधाएं बढ़ाकर व्यापारियों को शिफ्ट कराएं। प्रदेश से कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन दें। इस बावत जो भी शर्तें हों वे बिल्कुल स्पष्ट हों ताकि उनका कोई अपने हित के अनुसार व्याख्या न कर सके। बैठक में कई प्रस्तावों का अनुमोदन भी हुआ। बैठक में विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीराम चौहान के अलावा मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव और निदेशक भी मौजूद थे।

