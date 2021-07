सभी पात्रों को गोल्डन कार्ड तेजी से बांटे जाएं: सीएम योगी

CM Yogi Adityanath instructions to Quickly deal golden cards to all- प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने निर्देश दिया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत विशेष अभियान चलाकर सभी पात्रों को गोल्डन कार्ड बांटे गए।