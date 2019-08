सीएम योगी आदित्यनाथ की नई कैबिनेट और उनकी जिम्मेदारी, इन मंत्रियों के विभाग में हुआ बड़ा उलटफेर

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath) ने अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार (Yogi Cabinet Expansion) के बाद मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। नए विभागों के आवंटन के अनुसार सुरेश खन्ना यूपी के नए वित्त मंत्री (UP Finance Minister Suresh Khanna) होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने विभागों के आवंटन में कई मंत्रियों के विभाग भी बदले गए हैं। जय प्रताप सिंह को स्वास्थ्य मंत्री (UP Health Minister Jay Pratap Singh) बनाया गया है जबकि अभी तक स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाल रहे सिद्धार्थनाथ सिंह को खादी मंत्रालय (UP Khadi Minister Siddharth Nath Singh) दिया गया है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के पास गृह व राजस्व सहित 37 विभाग रहेंगे। वहीं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya) के पास लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय रहेंगे जबकि उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (UP Deputy CM Dinesh Sharma) के पास माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय रहेंगे।



मंत्रियों को जिम्मेदारी

- केशव प्रसाद मौर्या (Keshav Prasad Maurya)- लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम (Public Works, Food Processing, Entertainment Tax, Public Enterprises)

- दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma)- माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी (Secondary Education Higher Education Science & Technology Electronics Information Technology)

- सूर्य प्रताप शाही (Surya Pratap Shahi)- कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान (Agriculture, agricultural education, agricultural research)

- सुरेश खन्ना (Suresh Khanna)- वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा विभाग (Finance, Parliamentary Affairs, Medical Education Department)

- जय प्रताप सिंह (Jay Pratap Singh)- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण (Medical and Health Family Welfare and Maternal and Child Welfare)

- बृजेश पाठक Brajesh Pathak- विधायी, न्याय, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (Legislative, Justice, Rural Engineering Services)

- लक्ष्मी नारायण चौधरी (Lakshmi Narayan Choudhary)- पशुधन, दुग्ध विकास (Livestock, dairy development)

- चेतन चौहान (Chetan Chauhan)- सैनिक कल्याण होमगार्ड प्रांतीय रक्षक दल नागरिक सुरक्षा (Sainik Welfare Home Guard Provincial Guard Team Civil Defense)

- राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह (Rajendra Pratap Singh/Moti Singh) - ग्राम विकास समग्र ग्राम विकास (Village development overall village development)

- सिद्धार्थ नाथ सिंह (Siddharth Nath Singh)- खादी एवं ग्रामोद्योग रेशम उद्योग वस्त्र उद्योग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई निवेश प्रोत्साहन (Khadi & Village Industries Sericulture Textile Industries Micro Small and Medium Enterprises Export Promotion, NRI Investment Promotion)

- आशुतोष टंडन (Ashutosh Tandon)- नगर विकास शहरी समग्र विकास नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन (Urban development urban overall development urban employment and poverty alleviation)

- नंद गोपाल नंदी (Nand Gopal Nandi)- नागरिक उड्डयन, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, हज (Civil Aviation, Political Pension, Minority Welfare, Muslim Waqf, Haj)

- महेंद्र सिंह (Mahendra Singh)- जल शक्ति विभाग (Hydro power department)

- सुरेश राणा (Suresh Rana)- गन्ना विकास, चीनी मील (Sugarcane Development, Sugar Mill)

- भूपेंद्र चौधरी (Bhupendra Chaudhary)- पंचायती राज (Panchayati Raj)

- अनिल राजभर (Anil Rajbhar)- पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण (Backward Classes Welfare, Disability Empowerment)

- रामनरेश अग्निहोत्री (Ramnaresh Agnihotri)- आबकारी, मद्य निषेध (Excise, Alcohol Prohibition)

- कमला रानी वरुण (Kamala Rani Varun)- प्राविधिक शिक्षा (Technical Education)

स्वतंत्र प्रभार मंत्री

- उपेंद्र तिवारी (Upendra Tiwari)- खेल एवं कल्याण विभाग

- धर्म सिंह सैनी (Dharam Singh Saini)- आयुष के साथ CM के साथ अटैच

- स्वाति सिंह (Swati Singh)- महिला कल्याण एवं बाल विकास

- नीलकंठ तिवारी (Neelkanth Tiwari)- पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग

- कपिल देव अग्रवाल (Kapil Dev Aggarwal)- व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

- सतीश द्विवेदी (Satish Dwivedi)- बेसिक शिक्षा विभाग

- अशोक कटारिया (Ashok Kataria)- परिवहन विभाग - स्वतंत्र प्रभार

- श्रीराम चौहान (Shriram Chauhan)- उद्यान, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन विभाग

- रविंद्र जायसवाल (Ravindra Jaiswal)- स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग



ये हैं राज्यमंत्री

- गुलाब देवी (Gulab Devi)- माध्यमिक शिक्षा

- अनिल शर्मा (Anil Sharma)- वन

- धुन्नी सिंह (Dhunni Singh)- खाद्य एवं रसद

- मन्नू लाल कोरी (Mannu Lal Kori)- श्रम राज्यमंत्री

- संदीप सिंह (Sandeep Singh)- चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त

- सुरेश पासी (Suresh Pasi)- गन्ना विकास राज्यमंत्री

- बलदेव ओलख (Baldev Olakh)- जलशक्ति राज्यमंत्री

- गिरीश चंद्र यादव (Girish Chandra Yadav)- आवास राज्यमंत्री

- अतुल गर्ग (Atul Garg)- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री

- महेश गुप्ता (Mahesh Gupta)- नगर विकास राज्यमंत्री

- आनंद स्वरूप शुक्ला (Anand Swaroop Shukla)- संसदीय कार्य राज्यमंत्री

- विजय कश्यप (Vijay Kashyap)- राजस्व राज्यमंत्री

- गिरिराज धर्मेश (Giriraj Dharmesh)- समाज कल्याण राज्यमंत्री

- लाखन राजपूत (Lakhan Rajput)- कृषि राज्यमंत्री

- नीलिमा कटियार (Neelima Katiyar)- उच्च शिक्षा राज्यमंत्री

- चौधरी उदयभान (Chaudhary Udaybhan)- लघु उद्योग राज्यमंत्री

- चंद्रिका उपाध्याय (Chandrika Upadhyay)- PWD राज्यमंत्री

- रमाशंकर पटेल (Ramashankar Patel)- ऊर्जा राज्यमंत्री

- अजीत सिंह पाल (Ajit Singh Pal)- इलेक्ट्रॉनिक राज्यमंत्री



इनको मिले इनके विभाग

- ओमप्रकाश राजभर के विभाग अनिल राजभर को मिले

- कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री- आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग

- कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण- प्राविधिक विभाग



कैबिनेट मंत्रियों के विभागों में फेरबदल

- सिद्धार्थ नाथ सिंह (Siddharth Nath Singh)- खादी एवं ग्रामोद्योग, एमएसएमई विभाग (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रभार छीन लिया गया)

- नंदगोपाल गुप्ता 'नंदी' (Nandgopal Gupta Nandi)- नागरिक उड्डयन, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ विभाग (उनसे स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग छीन लिया गया)

- लक्ष्मीनारायण चौधरी (Laxminarayan chaudhary)- पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग (लक्ष्मीनारायण चौधरी से हटाए गए अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग)

- जयप्रताप सिंह (Jaipratap Singh)- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं मातृ-शिशु कल्याण विभाग (जयप्रताप सिंह से वापस लिया गया आबकारी विभाग)

- सुरेश खन्ना (Suresh Khanna)- संसदीय कार्य विभाग के साथ वित्त विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी (सुरेश खन्ना से वापस लिया गया नगर विकास विभाग)

- ब्रजेश पाठक (Brajesh Pathak) - विधि एवं न्याय के साथ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग की भी जिम्मेदारी

- राजेंद्र प्रताप सिंह (Rajendra Pratap Singh)- ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग (राजेंद्र प्रताप सिंह से वापस लिया गया ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग)

- चेतन चौहान (Chetan Chauhan)- सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल विभाग (चेतन चौहान से वापस लिया गया खेल विभाग)

- आशुतोष टंडन (Ashutosh Tondon)- नगर विकास, शहरी समग्र विकास विभाग (आशुतोष टंडन से वापस लिया गया चिकित्सा शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग)

