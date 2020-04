तब्लीगी जमात में शामिल होकर यूपी में आए 157 में 79 विदेशी, सीएम योगी सख्त- सूचना न देने वालों पर दर्ज करें एफआइआर

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश के प्रमुख अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में गरीबों को मुफ्त राशन देने, हेल्थ प्रोटोकोल पर जरूरी निर्देश दिए। साथ ही दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से जुड़े मामले पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में सीएम योगी को बताया गया कि यूपी में कई जगहों पर विदेशी रुके थे, लेकिन यहां जिला प्रशासन को इनकी सूचना नहीं दी गई। इस पर सीएम योगी ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि तब्लीगी जमात में शामिल होकर प्रदेश में जहां-जहां विदेश से आए लोग हैं, उन्हें चिन्हित कर क्वारंटाइन किया जाए। साथ ही नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए। विदेशियों की सूचना नहीं देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाये। लोगों से मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष में सहयोग की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान चुनौतीपूर्ण आपदाकाल का सामना करने हेतु परस्पर सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के तब्लीगी जमात में शामिल उत्तर प्रदेश के सभी 157 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। यह राज्य के अलग-अलग 18 जिलों से हैं। जिनमें से 79 विदेशी थे। लखनऊ 24, बहराइच 17, बिजनौर में 8, मेरठ में 10, प्रयागराज में 8 और भदोही में 11 विदेशी नागरिकों को चिन्हित किया गया है। इनमें ज्यादातर बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के रहने वाले हैं। सभी को स्थानीय केंद्रों और मस्जिदों में क्वारंटाइन किया गया है। लखनऊ के 18 लोग लापता हैं, जिनके मोबाइल फोन भी बंद आ रहे हैं।

लखनऊ में 24 विदेशी अस्पताल में भर्ती

लखनऊ में जमात से लौटे 24 विदेशियों को बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय ने बताया कि दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज से लौटे 24 विदेशी लोगों को ढूंढकर बलरामपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, 18 अन्य जो जमात में शामिल हुए थे, अभी तक लखनऊ वापस नहीं लौटे हैं।

बढ़ा कोरोना संक्रमण का खतरा

दिल्ली के निजामुद्दीन मस्जिद में जमात के लिए मरकज का आयोजन किया। इस मरकज में श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान समेत दुनिया कई देशों के सैकड़ों जमातियों ने हिस्सा लिया था। जमात में शामिल होने आये हजारों लोगों में से 10 लोगों की अचानक कोरोना वायरस महामारी मौत होने से हड़कंप मच गया है और तमाम लोगों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है।

