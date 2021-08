प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में साकार हुआ नए भारत का सपना: योगी आदित्यनाथ

CM Yogi Adityanath said New India came trueunder leadership of PM Modi- 75वें स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने विधानभवन प्रांगण में ध्वाजारोहण किया और प्रदेशवासियों को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बलिया में मंगल पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्रता की लड़ाई आगे बढ़ी।