यूपी कोविड पोर्टल का हुआ लोकार्पण, घर बैठे मिल सकेगी कोरोना की रिपोर्ट

कोरोना (coronavirus in UP) मरीजों की सहूलियत के लिये यूपी कोविड पोर्टल (UP Covid Portal) लॉन्च किया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर अपनी कोविड 19 (Corona 19) रिपोर्ट ले सकेगा।