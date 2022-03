महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सीएम योगी ने किया महादेव का रुद्राभिषेक, विश्व कल्याण की कामना करते हुए दी शुभकामनाएं

महाशिवरात्रि के पावन पर्व की धूम पूरे देश में है। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शहर गोरखुपर में मंदिर परिसर में विधि-विधान से देवाधिदेव महादेव की पूजा की, रुद्राभिषेक कर विश्व-कल्याण की कामना की।

महाशिवरात्रि के पावन पर्व की धूम पूरे देश में है। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शहर गोरखुपर में मंदिर परिसर में विधि-विधान से देवाधिदेव महादेव की पूजा की, रुद्राभिषेक कर विश्व-कल्याण की कामना की। सीएम योगी ने प्रदेसवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दीं। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है। देवों दे देव महादेव जनमानस में सर्वमान्य रूप से पूजे जाते हैं। पर्व और त्योहार हमारी परंपरा और राष्ट्रीयता को मजबूत करने के प्रेरणास्पद अवसर है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित ज्योतिर्लिंग राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है।

CM Yogi did Puja and Performed Rudrabhishek on Day of Mahashivratri