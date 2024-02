सीएम योगी ने खोला खजाना, यूपी में शुरू की गई 1000 करोड़ की नई योजना, इन्हें मिलेगा लाभ

Feb 06, 2024

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई योजना शुरू की है। यूपी बजट 2024 में इसका जिक्र करते हुए इसके लिए 1000 करोड़ रुपय अलॉट किए गए हैं। आइए जानते हैं कि इसका लाभ किसे मिलेगा?

CM Yogi Launched New Scheme in UP: यूपी की योगी सरकार ने शहरवासियों का जीवन सुगम बनाने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। बजट 2024 में शहरों की मूलभूत सुविधाओं पर लगभग आठ हजार करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई है। इसके साथ सीएम योगी ने जलभराव और बाढ़ जैसी समस्या से निपटने के लिए एक नई योजना लॉन्च की है। इसके साथ अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट में योगी सरकार ने नगर विकास विभाग को 25698.28 करोड़ रुपये दिए हैं।