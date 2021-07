सीएम योगी कोविड प्रबंधन को लेकर सख्त, गठित टीम-9 को दिए गए अहम दिशा निर्देश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने कोविड-19 (Covid-19 in UP) प्रबंधन के लिए गठित टीम-9 को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही ट्रेस, टेस्ट व ट्रीट नीति से कोरोना (Corona In UP) पर बेहतर नियंत्रण को जनसहयोग की बात भी कही है। कानपुर में 22 नए संक्रमण के मामले पर कहा कि गहनता से परीक्षण किया जाए और रोकथाम के लिए जिले स्तर पर व्यापक कार्यवाही की जाए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। यूपी सर्वाधिक कोविड टेस्टिंग करने वाला राज्य है। अब तक 64656047 कोविड सैम्पल की जांच हो चुकी है। विगत 24 घंटे में 253094 कोविड सैम्पल की जांच की गई और 89 नए मरीजों सामने आए हैं। जबकि 116 मरीज स्वस्थ हुए हैं।

कोविड वैक्सीनेशन पर कहा कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश में 45717000 से अधिक कोविड वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। केवल जुलाई माह में एक करोड़ 45 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई है। यह किसी एक राज्य द्वारा किया गया सर्वाधिक वैक्सीनेशन है। कहा कि महिलाओं के लिए मिशन शक्ति, कन्या सुमंगला योजना आदि अन्य जय योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। मिशन शक्ति जैसी योजनाओं में जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर स्कूल, कॉलेज के अध्यापकों और प्रिंसिपल को भी जोड़ना चाहिए। उन्होंने कोरोना काल में स्वास्थ कर्मियों के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। साथ ही कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर मरीज को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो।

इस संबंध में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मियों के स्थगित किये गए डीए को जारी करने के सम्बंध में वित्त विभाग तैयारी करे। एल्डर हेल्पलाइन के जरिए अकेले रह रहे बुजुर्गों की जिले स्तर पर सूची तैयार की जाए, जिसमें बुजुर्गों की बीमारी का जिक्र हो, जिससे जरूरत पड़ने पर तत्काल उपचार कराया जा सके। तहसील दिवस और थाना दिवस पर आने वाले मामलों का राजस्व विभाग और गृह विभाग निरन्तर परीक्षण करें। फरियादियों को एक ही कार्य के लिए बार बार चक्कर न लगाने पड़ें। ताकि आम जनमानस को समस्याओं का सामना न करना पड़े।