लखनऊ. नागरिकता कानून के खिलाफ यूपी में हुए उग्र प्रदर्शनों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों संग आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें डीजीपी, मुख्य सचिव समेत कई अन्य अधिकारियों को बैठक शामिल हुए। सीएम योगी ने बैठक के बाद विपक्ष व उपद्रवियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने उपद्रवियों को चिन्हित कर उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर सरकारी डैमेज की भरपाई करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे तत्वों से बदला लिया जाएगा।

लिया जाएगा बदला-

सीएम ने कहा कि लखनऊ, संभल समेत प्रदेश भर के अलग-अलग जिलों में जिस प्रकार का उपद्रव हुआ है वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। उन्होंने सपा, कांग्रेस व वामपंथी संगठन पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने पूरे देश को आगजनी में झोंकने का काम किया है। जो भी उपद्रवी होगा, उसको चिन्हित करके उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर सरकारी डैमेज को पूरा किया जाएगा। प्रदर्शन के नाम पर कोई हिंसा करे, यह स्वीकार नहीं। सभी से बदला लिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। विपक्ष माहौल बिगाड़ रहा। जिन्होंने उपद्रव मचाया है, उनकी सीसीटीवी फुटेज से पहचान की जाएगी।

#WATCH Lucknow: A media OB van set ablaze after protest against #CitizenshipAmendmentAct turned violent in Hazratganj. pic.twitter.com/RjfFtMNK4X

एनआरसी किसी नागरिक के खिलाफ नहीं-

उन्होंने आगे कहा कि एनआरसी किसी नागरिक के खिलाफ नहीं। इस पर लोगों को भड़का कर हिंसा करना देशद्रोह कृत्य है। उपद्रवी से वसूली करके प्रापर्टी डैमेज की भरपाई की की जाएगी। आपतो बता दें कि केवल परिवर्तन चौक पर हुए आगजनी में 20 मोटरसाइकिल, 10 कारें, ३ सरकारी बसें व 4 मीडिया ओबी वैन को आग लगा दिया गया है।

Lucknow: 20 motorcycles, 10 cars, 3 buses and 4 media OB vans have been set ablaze in the area around Parivartan Chowk during protests against #CitizenshipAmendmentAct, today. pic.twitter.com/uUkLDOII46