बलियाः खुली पंचायत में युवक की हत्या, सीएम योगी सख्त, एसडीएम व सीओ निलंबित, अधिकारियों की भी होगी जांच

लखनऊ. बलिया के खुली पंचायत में पुलिस के सामने युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत एसडीएम, सीओ व मौजूद अन्य पुलिस जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया है व निर्देश दिए हैं कि मौके पर मौजूद अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाए और यदि व जिम्मेदार पाए जाते हैं, तो उनपर भी आपराधिक कार्रवाई की जाए।

यह है मामला-

ग्राम सभा दुर्जनपुर व हनुमानगंज की कोटे की दो दुकानों के आवंटन के लिये गुरुवार की दोपहर पंचायत भवन पर खुली बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें एसडीएम बैरिया सुरेश पाल, सीओ बैरिया चंद्रकेश सिंह, बीडीओ बैरिया गजेन्द्र प्रताप सिंह के साथ ही रेवती थाने की पुलिस फोर्स मौजूद थी। दुकानों के लिये चार स्वयं सहायता समूहों ने आवेदन किया। इसमें दो समूहों मां सायर जगदंबा स्वयं सहायता समूह और शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह के बीच मतदान कराने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि वोटिंग वही करेगा जिसके पास आधार अथवा अन्य कोई पहचान पत्र होगा। एक पक्ष के पास अधार व पहचान पत्र मौजूद था, लेकिन दूसरे पक्ष के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। मामला बिगड़ता देख बैठक की कार्रवाई को स्थगित कर अधिकारी चले गये। मौके पर मौजूद रेवती पुलिस दोनों पक्षों को समझाने और विवाद शांत करने में जुट गई।

यूं हुई मौत-

एक पक्ष अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगा। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों से भिड़ंत हो गयी। बात बढ़ी तो लाठी-डंडे के साथ ही ईट-पत्थर चलने लगा। इसी बीच एक पक्ष की ओर से फायरिंग शुरू हो गयी। दुर्जनपुर के 46 वर्षीय जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को ताबड़तोड़ चार गोलियां मार दी गई। गोली चलते ही अफरातफरी मच गई। जयप्रकाश को लेकर लोग सीएचसी सोनबरसा पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तनाव को देखते हुए कई थानों की फोर्स पहुंच गई और किसी तरह मामला संभाला गया।

#WATCH One person dead after bullets were fired during a meeting called for allotment of shops under govt quota, in Ballia.



Devendra Nath, SP Ballia, says, "The incident took place after a clash erupted between two groups during the meeting. Probe on." (Note-abusive language) pic.twitter.com/sLwRgkr9s4