युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देंगे योगी, विभागों से मांगा खाली पदों का ब्योरा

योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी पारी में युवाओं को जल्द ही सरकारी नौकरी का तोहफा देने वाले हैं। अपनी दूसरी पारी की शुरुआत में ही उन्होंने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने को लेकर कमर कस ली है। उन्होंने अधिकारियों से खाली पदों का ब्योरा मांगा है। अधिकारियों ने नई भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि, अभी यह कहना मुश्किल है किस किस विभाग में कितने पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। सीएम ने निर्देश दिए कि सभी विभागाध्यक्ष रोजगार के मुद्दे को प्राथमिकता से लेते हुए कार्रवाई करें। भर्तियां पारदर्शी तरीके से की जाएंगी।

CM Yogi to provide Government Job Details of Vacant Posts from Officer