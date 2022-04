सीएम योगी के मंत्रियों को 30 मिनट में बतानी होगी 100 दिनों की कार्य योजनाएं

Uttar Pradesh Government 2.0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 मिनट में मंत्रियों से आने वाले 100 दिनों की कार्ययोजनाएं जानेंगे। रोजगार से लेकर विकास कार्यों तक योजनाओं के आधार पर सरकार रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी।

उत्तर प्रदेश के लोगों को पानी-बिजली से लेकर छुट्टा जानवरों से जल्दी ही मुक्ति मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल, योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में कामकाज को रफ्तार देने के लिए सेक्टरवार कार्य योजनाएं तैयार करा रही है। कैबिनेट के सामने सभी विभागों को अगले 100 दिनों की कार्ययोजना के बारे में प्रस्तुतीकरण देना होगा। इसके लिए उन्‍हें सिर्फ 30 मिनट का समय मिलेगा।

CM Yogi will Take 100 days Action Plan in 30 minutes from Ministers