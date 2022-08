CNG and PNG rate increased : पेट्रोल के करीब पहुंचे सीएनजी के रेट, रसोई गैस भी हुई महंगी, जानें नई दरें

CNG and PNG rate increased : पहले से ही महंगाई के मार झेल रहे लोगों को सीएनजी और घरेलू गैस पीएनजी के रेट में वृद्धि से दोहरा झटका लगा है। ग्रीन गैस लिमिटेड ने सीएनजी के रेट में 5 रुपये और घरेलू गैस पीएनजी रेट मेें 4.75 रुपये का इजाफा कर दिया है।

लखनऊ Updated: August 01, 2022 11:01:06 am

CNG and PNG rate increased in up : महंगाई के मार झेल रहे लोगों को एक बार फिर सीएनजी और पीएनजी के रेट में बढ़ोतरी होने से दोहरा झटका लगा है। वाहन चालकों को जहां सीएनजी के लिए अब 5 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। वहीं, घरेलू गैस पीएनजी के लिए भी महिलाओं को 4.75 रुपये ज्यादा भार वहन करना होगा। पहले से ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। क्योंकि सीएनजी के दाम अब डीजल को पार कर पेट्रोल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेट बढ़ने के चलते सीएनजी और पीएनजी के दामों में वृद्धि की गई है।

लखनऊ समेत पांच शहरों में घरेलू गैस पीएनजी के साथ सीएनजी के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। गैस आपूर्ति करने वाली ग्रीन गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी की नई दरें जारी कर दी हैं। सीएनजी जहां पांच रूपये की बढ़ोतरी के साथ अब सीएनजी लखनऊ में 96.10 रुपये में उपलब्ध है। इसी तरह पीएनजी अब 4.75 रुपये की वृद्धि के साथ 56.20 रुपये प्रति क्यूबिक स्टैंडर्ड मीटर की दर से मिल रही है। इस साल के आंकड़ों पर गौर करें तो दिसंबर से लेकर अब तक सीएनजी में 25 रुपये की वृद्धि हुई है। जबकि पीएनजी में करीब 19 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगस्त माह के पहले दिन मेंथा ऑयल रेट में जबरदस्त तेजी, जानें आज का Mint Oil Price फिर बढ़ेगा मालभाड़ा और टैक्सी का किराया पेट्रोल-डीजल के साथ सीएनजी के रेट बढ़ने से आम लोगों की जेब पर असर पड़ना लाजिमी है। क्योंकि जैसे-जैसे रेट बढ़ते हैं तो माल भाड़ा भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही निजी कंपनियों और टैक्सी चालक भी किराए में बढ़ोतरी कर देते हैं। वहीं, निजी वाहन मालिकों को भी अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। ग्रीन गैस लिमिटेड के एमडी जेपी सिंह ने बताया कि सीएनजी खरीदने और आपूर्ति करने में अंतर बढ़ गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने के चलते सीएनजी की दर बढ़ाना हमारी मजबूरी है। पीएनजी की दरों में वृद्धि 18 दिसंबर को 37.50 रुपये

जनवरी में भी 37.50

1 अप्रैल को 45 रुपये

23 अप्रैल को 47 रुपये

21 मई को 49.80 रुपये

31 जुलाई को 56.20 रुपये यह भी पढ़ें - 1 अगस्त को सरसों के तेल में जबरदस्त तेजी, जानें आज के भाव 18 दिसंबर को 37.50 रुपयेजनवरी में भी 37.501 अप्रैल को 45 रुपये23 अप्रैल को 47 रुपये21 मई को 49.80 रुपये31 जुलाई को 56.20 रुपये यह भी पढ़ें - सीएनजी की दरों में भी लगातार वृद्धि 18 दिसंबर को 72.50 रुपये

1 अप्रैल को 80.80 रुपये

23 अप्रैल को 83.80 रुपये

9 मई को 85.80 रुपये

21 मई को 87.80 रुपये

31 जुलाई 96.10 रुपये पढ़ना जारी रखे

