CNG Price:जानिए लखनऊ में CNG गैस की कीमत

लखनऊ , (CNG Price Today) राजधानी में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी हो रही हैं वही सीएनजी की कीमतो में भी असर पड़ता हैं। आज लखनऊ में सीएनजी की कीमत ₹63.45 प्रति किलोग्राम है। (CNG Price Today) वर्तमान लखनऊ सीएनजी की कीमत प्रति किलोग्राम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से ली गई है और ग्रीन गैस लिमिटेड शहर के भीतर और अन्य कंपनियों के आउटलेट पर भिन्न हो सकती है। (CNG Price Today) ₹ 63.45 प्रति किलोग्राम के खुदरा सीएनजी मूल्य में सभी राज्य और केंद्रीय कर शामिल हैं।

(CNG Price Today) लखनऊ में सीएनजी की कीमतें

(Current CNG Price) लखनऊ में वर्तमान सीएनजी की कीमत ₹ 63.45 प्रति किलोग्राम है

Today CNG price in Lucknow is ₹ 63.45 per Kg.

(CNG Price last 10 months ) लखनऊ में सीएनजी की कीमतें पिछले 10 महीनों में

1 अगस्त, 2019 ₹ 63.55/Kg ₹ 10.551 मार्च, 2018 ₹ 53.00/Kg ₹ 0.00

1 जनवरी, 2018 ₹ 53.00/Kg ₹ 0.00

13 सितंबर, 2013 ₹ 53.00/Kg ₹ 6.07

