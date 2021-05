कोरोनाकाल में बढ़ा एक ही छत के नीचे विभिन्न कंपनियों के काम करने का चलन, जानें क्या है 'को-वर्किंग स्पेस'

Co working space culture- लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज में कंपनियां कर रहीं Co working से बचत.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में को-वर्क स्पेस कल्चर (Co working space culture in UP) धीरे-धीरे बढ़ रहा है। को-वर्क से तात्पर्य, एक ही जगह या ऑफिस में विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों के एक साथ काम करने से है। उदाहरण के तौर पर आईटी सेक्टर, एजुकेशन, टेलीकॉम, शिपिंग एवं लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, बैंकिंग आदि क्षेत्र के कर्मचारियों को एक ही छत के नीचे काम करने का स्पेस मिलता है। ऑफिस जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं और कंपनियां इससे मोटी बचत भी कर पाती हैं। पहले को-वर्क स्पेस का कल्चर दिल्ली- मुंबई जैसे महानगरों तक ही सीमित था, लेकिन कोरोना काल के बाद यह यूपी में भी स्थित कई कंपनियों को भाने लगा है। वर्तमान में लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज में कंपनियां इसका फायदा उठा रही हैं। यूपी सरकार की योजनाएं व विदेशी निवेश से इसे बढ़ावा मिल रहा है। कोरोनाकाल में जब अधिकतर ऑफिस बंद हुए और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा, तब से को-वर्क स्पेस का कल्चर भी बढ़ गया। इसमें सीटिंग कैपेसिटी या पर स्क्वैर फुट एरिया के हिसाब से कंपनी को भुगतान करना पढ़ता है, जो पूरे ऑफिस का खर्च उठाने से ज्यादा किफायती है।

यूपी में बंद केबिन स्पेस की डिमांड अधिक-

दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों के मुकाबले यूपी के शहरों में इनकी डिमांड कुछ अलग है। महानगरों में कार्यस्थल काफी बड़े और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस हैं, वहीं यूपी में छोटे और बंद केबिन स्पेस की डिमांड ज्यादाहै। तो यदि उन्हें लिफ्ट, सोफा, फैंसी लाइट्स, प्रोजेक्टर, कैफेटेरियां जैसे अत्याधुनिक फैंसी सुविधाएं न भी मिले, तो भी उन्हें कोई खास परेशान नहीं। को-वर्क स्पेस में मीटिंग रूप और प्राइवेट केबिन्स की सुविधा भी उपलब्ध होती है। वहीं एक बड़ा अंतर यहां शहर में केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र (सेंट्रल वर्किंग एरिया) का भी है। उदाहरण के तौर पर लखनऊ में कई ऑफिस स्पेस हैं, लेकिन हजरतगंज और सबसे प्रमुख गोमतीनगर ही ऐसी दो प्रमुख जगह हैं, जहां को-वर्क स्पेस की सर्वाधिक डिमांड है। जबकि महानगरों में ज्यादातर सभी जगहों पर को-वर्क स्पेस की डिमांड है।

यूपी सरकारी योजनाएं व विदेश निवेश से बढ़ रही मांग-

उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाएं व विदेशी निवेश के कारण को-वर्क स्पेस की खूब मांग बढ़ रही है। माई ब्रांच के को फाउंडर, कुशल भार्गव कहते हैं कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेजी से विकसित हो रहीं हैं। कई बाहरी कंपनियां यहां आ रही हैं। इससे यूपी में एमएनसी और कॉरपोरेट कंपनियों के कार्यस्थलों की मांग बढ़ा रही हैं। को-वर्किंग स्पेस किसी नए दफ्तर को बनाने में आने वाली लागत के मुकाबले 20 प्रतिशत से ज्यादा किफायती पड़ता है। इस कारण भी को-वर्क स्पेस की मांग में इजाफा होता दिख रहा है।

वर्तमान में कहां पर कैसी डिमांड-

नोएडा-

कुल एरिया- 2900 स्क्वैर फिट

कितने लोग बैठ सकते हैं- 81

कौन सी इंडस्ट्री के लोग- आईटी सेक्टर, एजुकेशन, टेलीकॉम, शिपिंग एवं लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, बैंकिंग

लखनऊ-

कुल एरिया- 1232 स्क्वैर फिटकितने लोग बैठ सकते हैं- 23

कौन सी इंडस्ट्री के लोग - कृषि, मीडिया एवं कला, कार रेंटल, इंश्योरेंस

प्रयागराज-

कुल एरिया - 3639 स्क्वैर फिट

कितने लोग बैठ सकते हैं- 86

कौन सी इंडस्ट्री के लोग - इजुकेशन, टेस्सटाइल, एनबीएफसी, एग्रो, एफएमसीजी, आईटी सेक्टर