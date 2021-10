किचन में नहीं दिखेंगे कॉकरोच, करें बस ये छोटा सा उपाय

Tips To Get rid of Cockroach: शायद ही कोई घर या किचन हो जहाँ लोग कॉकरोच से ना परेशान हों। कॉकरोच शारीरिक तौर पर भले ही किसी को न नुकसान पहुँचाए मगर ये अपने ये अपने शरीर पर अनेकों ऐसे हानिकारक और विषैले बैक्टीरिया और जीवाणु लेकर घुमते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकते हैं।

आज हम आपको कुछ ऐसे साधारण से घरेलू उपाय (Cockroach ko Bhagane ke Gharelu Upay) बताएँगे जिन्हें आजमाने से कॉकरोच न सिर्फ भाग जाएँगे बल्कि दोबारा घर और किचन में दिखाई भी नहीं देंगे। ये हैं कुछ आसान से उपाय -

1. मिटटी का तेल

मिट्टी का तेल या केरोसिन के प्रयोग से कॉकरोच बहुत तेजी से घर से भागते हैं। केरोसिन को स्प्रे कैन में भरकर या फिर पुरानी रखी किसी बोतल में छेद करके जहाँ पर कॉकरोच सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं वहाँ इसका छिड़काव कर दें। ताकि इसकी गंध से भाग जाये. स्प्रे करने के दौरान अपनी त्वचा को ढककर रखें।

2. लौंग का उपयोग

लौंग की खुशबू भी कॉकरोचों को भागने का एक आसान उपाय हैं। घर के कोनों में, स्टोर रूम, किचन में लौंग की कालिया रख दें। इसकी गंध से कॉकरोच घर से भाग जायेंगे. लांच की जगह भी हर दिन बदलते रहे।

3. पुदीना(धनिया) का उपयोग

पुदीने की तेज खुशबू भी कॉकरोच को घर से भागने का एक कारगर उपाय हैं। घर में जहाँ-जहाँ कॉकरोच रहते हैं वहाँ पर पुदीने की पत्तियां रख दें। ऐसा करने से कॉकरोच भाग जायेंगे।

4. नीम का पानी

नीम एक ऐसा वृक्ष हैं जिसके हजारों फायदे हैं. सदियों से ही इसका उपयोग कीटों को मारने और दूर भागने के लिए किया जाता रहा हैं। नीम के पतियों में वोलेटाइल तत्व मौजूद हैं जो कि कीटों को दूर भागते हैं। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर इसका छिडकाव कॉकरोचों वाली जगह पर डाल दें।

5. कॉफी का इस्तेमाल

कॉफी के उपयोग से कॉकरोचों को आसानी से पकड़ा जा सकता हैं। रात को सोने से पहले कॉफी और शक्कर का का मिश्रण बनाकर एक जार में रख दे। जार को अँधेरे वाली जगह पर रखे कॉफी की खुशबू कॉकरोचों को आकर्षित करती हैं लेकिन कॉफी में कैफीन होने की वजह से कॉकरोच जार में ही मर जाते हैं।

6. बोरिक एसिड और शक्कर

बोरिक एसिड का उपयोग कॉकरोचों को मारने के लिए किया जाता हैं लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करे तो ही अच्छा हैं क्योंकि यह एक कीटनाशक हैं जो कि कीटों को डीहाइड्रेट करके उनके पाचन तंत्र को नष्ट कर देता हैं। इसका प्रयोग करने के लिए आटे और शक्कर की गोलियों में इसे मिलकर कॉकरोचों वाली जगह पर रख दे। शक्कर कॉकरोचों को आकर्षित करती हैं। और यह उनके शरीर में चला जाता हैं।

7. तेज पान पत्ता

लौंग और पुदीने की तरह यह भी कॉकरोचों को घर से भागने का एक क्रांतिकारी उपाय हैं। तेज पान से भी तीक्ष्ण गंध आती हैं जो कि कॉकरोचों को घर से दूर रखता हैं।

8. बेकिंग सोडा

आजकल अधिकांश घरों में बेकिंग सोडा मिल ही जाता हैं यह भी कॉकरोचों को मारने के लिए आपका अच्छा हथियार साबित हो सकता हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक कप में थोडा सा बेकिंग सोडा लेकर शक्कर के साथ घोल बना ले। इस घोल को कॉकरोचों वाली जगह पर डाल दे शक्कर की खुशबू कॉकरोचों को अपनी और आकर्षित करेगी। लेकिन यह मिश्रण कॉकरोचों के लिए जहर जैसा काम करेगा।

9. खीरे का उपयोग

खीरा एक ऐसा खाद्य पदार्थ हैं जो कि उसके आस पार किट पतंगे विकसित नहीं होने देता हैं। इसका उपयोग कॉकरोचों को घर से भागने के लिए किया जा सकता हैं। खीरे की टुकडे घर के कोनो या कॉकरोचों वाली जगहों पर रख दे। कॉकरोच भाग जायेंगे।

10. नली में जाली लगाये

घर में कॉकरोच घर में मौजूद नलियों और पाइप की जगह से घुसते हैं। इसीलिए कॉकरोचों से बचने के लिए इन नलियों को बारीक जालियों से बंद कर दें।

11. सफाई

कॉकरोचों को घर से दूर रखने का सबसे आसान तरीका हैं तो वो हैं घर में नियमित सफाई रखना। क्योंकि कॉकरोचों को जो चीज़ आकर्षित करती हैं वह चीज़ हैं खाने की मात्रा और गन्दगी। इसीलिए घर में पूरी साफ़ सफाई रखे. घर के कोनों में गन्दगी ना होने दे।