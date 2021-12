शीतलहर, कोहरा और धुंध...कड़ाके की ठंड के साथ होगी नए साल की शुरुआत

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार रात से ही हो रही बारिश से प्रदेश के अधिकतर जिलों में पारा लुढ़क गया है। इस दौरान चार से पांच डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दो दिन की बारिश के बाद अब मौसम साफ रहेगा।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार रात से ही हो रही बारिश से प्रदेश के अधिकतर जिलों में पारा लुढ़क गया है। इस दौरान चार से पांच डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दो दिन की बारिश के बाद अब मौसम साफ रहेगा। लेकिन सुबह-शाम कोहरा छाया रहेगा। रात में सर्द हवाएं चलेंगी। नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ होगी।

Cold Wave Increased due to Rain New Year will Begin with Fog and Haze