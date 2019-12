दिल्ली से यूपी तक नागरिकता संशोधन कानून पर विरोध, बंद हुए कॉलेज, गरमायी राजनीति

लखनऊ. नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उठे विरोध की आग बढ़ने लगी है। नागरिकता के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में एक्ट के विरोध की आग अब उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गई है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया और यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाद लखनऊ के नदवा कॉ़लेज में भी हिंसक प्रदर्शन हुआ। एक ओर एक्ट को लेकर छात्रों में उबाल है तो वहीं दूसरी ओर इस पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर राजनीति गरमा गई है। विरोध प्रदर्शन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार व केंद्र की एनडीए सरकार को नसीहत दे डाली। वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्ट को लेकर हुए हिंसात्मक विरोध को निंदनीय करार दिया। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की।

बता दें कि रविवार को दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया और यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी के सात जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। साथ ही अलीगढ़, मेरठ और सहारनपुर में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गईं। वहीं, जामिया और एमयू के बाद सोमवार को लखनऊ के नदवा कॉलेज में भी प्रदर्शन हुए। इस दौरान एक्ट को लेकर छात्रों ने नारेबाजी की तो पुलिस से उनकी भिड़ंत हो गई। छात्रों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस की ओर पत्थक फेंके। इस दौरान पुलिस ने कॉलेज के गेट को बंद करने की कोशिश की और छात्रों को अंदर ही रखने की कोशिश की। हालांकि थोड़ी देर बाद हालात सामान्य हो गए। एसएसपी कलानिधी नैथानी ने बताया कि 30 सेकेंड की पत्थरबाजी के बाद सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई। विरोध की आग को देखते हुए नदवा कॉलेज 5 जनवरी तक बंद कर दिए।

#UPDATE Lucknow: Nadwa college has been closed till 5th January, 2020. A protest had broken out at the college today, against #CitizenshipAmendmentAct. https://t.co/RJ0lURxir1