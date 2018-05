लखनऊ. बॉलीवुड अदाकारा श्रीदेवी के निधन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यूपी में भी उनके लाखों फैंस मायूस नजर आए। वहीं एक विवाद भी इस बीच शुरू हो गया। दरअसल फिल्म अदाकारा श्रीदेवी के अंतिम संस्कार में राष्ट्रध्वज को “कफ़न” बनाकर प्रयोग किये जानें पर लखनऊ के समाजिक कार्यकर्ता प्रताप चन्द्र नें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र लिखा है।

प्रताप चन्द्र नें शिकायती पत्र में लिखा किफिल्म अदाकारा श्री देवी का निधन हुआ और उनके फ्यूनरल में उनकी 'डेड बॉडी' पर सीधे टकराते हुए राष्ट्रध्वज में लपेटकर कफ़न बनाकर अपमानित किया गया। देश में किसी भी नागरिक की मृत्यु दुखदाई है परन्तु हमारे देश के राष्ट्रध्वज को 'कफ़न' बनाकर अपमानित नहीं किया जा सकता है । The Prevention of Insults to National Honour Act 1971- Explanation-4-dमें स्पष्ट है कि मिलिट्री, पैरा मिलिट्री और स्टेट फ्यूनरल में ही तय मानक पर राष्ट्रध्वज का प्रयोग होगा वो भी सैन्य अधिकारीयों द्वारा कोफीन बॉक्स पर, न कि डेड बाड़ी पर सीधे कफ़न बनाकर क्यूंकि कोई भी कपड़ा यदि डेड बाड़ी पर सीधे सीधे डाला जाता है तो उसे कफ़न कहते हैं।



प्रताप चंद्रा के मुताबिक, फिल्म अदाकारा श्रीदेवी के फ्यूनरल में उनकी “डेड बॉडी” पर सीधे टकराते हुए राष्ट्रध्वज लपेटना राष्ट्रध्वज को कफ़न बनाकर अपमानित करना है । बता दें कि श्रीदेवी के मामले में स्टेट आनर था। स्टेट फ्यूनरल और स्टेट आनर में फर्क है, स्टेट आनर तो कोई राज्य अपनें विवेकानुसार दे सकता है परन्तु स्टेट फ्यूनरल राज्य सरकार के नहीं बल्कि केंद्र के अधीन होता है इसीलिए अमूमन संवैधानिक पद पर रहनें वालों को ही दिया जाता है जिसमें झंडा झुकाना भी शामिल है।

प्रताप चन्द्रा नें बताया कि जिस राष्ट्रध्वज में लिपटने के लिए जवान देश की सीमाओं पे गोली खानें को तत्पर रहते हैं उसी राष्ट्रध्वज के अपमान की शिकायत करनें हेतु कई बार लखनऊ के आशियाना थाने पर जानें से भी दर्ज नहीं की गई, आज भी जब आशियाना थाने गया तो थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी प्राप्त करनें से मना कर दिया तभी क्षेत्राधिकारी महोदया भी आ गई। उनसे बताने पर उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारीयों से मिलिए वो ही मदद करेंग।