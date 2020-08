फिर लगेगा यूपी में सम्पूर्ण Lockdown! सरकार ले सकती है फैसला

योगी सरकार (UP Government) को सुझाव दिया है कोरोना (Coronavirus in UP) रोकने के लिए प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) लगाना ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा कारगर विकल्प नहीं है।