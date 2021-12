उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने वाली है। सूची इसी महीने जारी होगी। इसमें कांग्रेस महिलाओं को 40 फीसदी टिकट बांटेगी। पहली सूची में 100 से सवा सौ प्रत्याशियों के नाम होने की संभावना है।

Congres Will Release First List of Candidates in December 2021