उपचुनाव के बाद कांग्रेस ने घोषित किए 13 नए नाम, मिली ये जिम्मेदारी

लखनऊ. उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस (Congress) यूपी में अपनी साठगांठ मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए पार्टी तमाम एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रदेश अध्यक्ष और जिला व नगर अध्यक्षों का नाम घोषित करने के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को 13 नए जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 13 नए जिलाध्यक्ष घोषित किए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 11 जिलों में जिला व नगर अध्यक्ष के नाम घोषित किए। उन्नाव जिले से सुभाष सिंह, प्रतापगढ़ जिले से बृजेंद्र कुमार मिश्रा, बाराबंकी से मोहम्मद मोहसिन को जिलाध्यक्ष घोषित किया।

INC COMMUNIQUE



Appointment of following persons as Office Bearers of DCCs & CCCs, in Uttar Pradesh PCC. pic.twitter.com/bQvpnA3XhG