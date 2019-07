सोनभद्र नरसंहार मामले को लेकर कांग्रेस ने उठाया सबसे बड़ा कदम, बड़े नेता पहुंचे राज्यपाल के पास, प्रमोद तिवारी ने दिया बड़ा बयान

लखनऊ. सोनभद्र नरसंहार (Sonbhadra Golikand) पर सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा कांग्रेस महासचिव प्रियंका को सोनभद्र में पीड़ितों से मिलने से रोके जाने के बाद शनिवार को मृतक के परिजन खुद प्रियंका गांधी से मिलने मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस पहुंचे। प्रियंका गांधी ने सबसे मुलाकात की इसके साथ हर संभव मदद का आश्वसन दिया है। वहीं कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आज सोनभद्र में हुई फायरिंग को लेकऱ राज्यपाल राम नाइक से मिलने पहुंचा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल राम नईक से मुलाकात की। यहां उन्होंने राज्यपाल को एक पत्र सौंपा है। जिसमें 10 लोगों की जान जाने का दावा किया गया है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी योगी सराकर को घेरते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अघोषित इमरजेंसी लगा दी है। उनके साथ कई बड़े नेता भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने पापों को छुपाने के लिए प्रियंका गांधी को पीड़ितों से नहीं मिलने दे रही है। उन्होंने कहा कि हम पीड़ितों के आंसू पूछना चाहते है, लेकिन ये सरकार प्रियंका गांधी से डरी हुई है। वहां जो नरसंहार हुआ है वो प्रशासन की अौर हत्यारों की मिलीजुली साजिश से हुआ है।

बता दें कि सोनभद्र जिले के घोरावल कोतवाली क्षेत्र के ग्राम उभ्भा में हुए नरसंहार के बाद मृतक के परिजनों से मिलने जा रही प्रियंका को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने रोक दिया था। इसके बाद वह मिर्जापुर में ही धरने पर बैठ गई। उन्हें रोकने के लिए 3 एएसपी व 5 सीओ समेत 12 थानेदार लगे थे। प्रियंका ने साफ कह दिया है कि वह अब बिना मिले नहीं जाएंगी। इसलिए उन्होंने मिर्जापुर में कांग्रेस के गेस्ट हाउस में रात काटी। बताया गया कि वहां रात को साजिशन पानी और बिजली काटी गई। पर प्रियंका पर इसका कोई असर नहीं पड़ा।

जानकारी हो कि 17 जुलाई को उभ्भा गांव में 90 बीघा जमीन पर कब्जे के लिए ग्राम प्रधान समेत करीब 200 लोगों ने विरोध कर रहे ग्रामीणों पर हमला कर दिया। जिसके बाद 10 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी प्रधान समेत कई और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अभी कई और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

Congress delegation led by Pramod Tiwari meets Governor ram naik over Sonbhadra a firing incident that claimed lives of 10 people. pic.twitter.com/szDFZQKKyI