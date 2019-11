संविधान दिवस पर योगी सरकार ने बुलाया विधानमंडल दल का विशेष सत्र, विपक्ष की यह है रणनीति

लखनऊ. गांधी जयंती के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने संविधान दिवस पर 26 नवंबर को विधानमंडल दल का विशेष सत्र बुलाया है। मंगलवार को सदन में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चर्चा की जाएगी। संविधान दिवस पर संविधान की उद्देशिका और उसमें निहित मूल कर्तव्यों के संबंध में चर्चा के लिए विशेष सत्र आहूत किया गया है। विशेष सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दल नेताओं ने सहयोग का आश्वासन दिया था। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर बुलाये गये विशेष सत्र से कांग्रेस के अलावा सपा और बसपा दूरी बना ली थी। इससे पहले गांधी जयंती पर योगी सरकार ने 36 घंटे का विशेष सत्र बुलाकर रिकॉर्ड कायम किया था।

विशेष सत्र में सपा-बसपा के शामिल होने पर संशय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस सत्र को हमामेदार बनाने के मूड में है। विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि हम सर्वदलीय बैठक के वादे पर कायम हैं। संविधान दिवस के विशेष सत्र में शामिल जरूर होंगे। जनहित के मुद्दों पर सरकार से संवाद करना है और कई सवाल भी पूछने हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता मोना मिश्रा ने बताया कि यूपी सरकार द्वारा संविधान दिवस पर बुलाये गये विशेष सत्र में कांग्रेस पार्टी भाग लेगी। वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि बीजेपी वाले महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और यूपी में संविधान दिवस मनाने की बात कर रहे हैं।

सर्वदलीय बैठक में भाग लेने पहुंचे दीपक सिंह

यूपी के प्रदूषित शहरों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए कांग्रेस के विधान परिषद दल के नेता दीपक सिंह साइकिल से सर्वदलीय बैठक में भाग लेने पहुंचे। प्रदूषण से बचने के लिए वह चेहरे पर नकाब लगाये हुए थे।

